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Jandarma’dan silah kaçakçılarına şok operasyon

Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğünce alınan istihbari bilgiler üzerine Bismil ve 5 ayrı adrese düzenlenen baskında silah kaçakçılarına büyük darbe vuruldu. Çok sayıda çeşitli çap ve markalarda tabanca, fişek ve silah yapımında kullanılan torna makineleri ele geçirildi. Kaçakçılık yapan 5 kişinin sorgusu sürüyor.

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.12.2018 09:49
Jandarma’dan silah kaçakçılarına şok operasyon

Diyarbakır'ın Bismil ve Çınar İlçelerinde toplu halde silah kaçakçılığı yapıldığına dair alınan istihbari bilgiler üzerine Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünce iki ilçede 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Aramada 35 adet yerli ve ithal olmak üzere çeşitli çap ve markada tabanca, 35 adet tabanca namlusu, 7 namlu üst kapağı, bu tabancalara ait 76 adet şarjör, 434 adet mermi, 5 kuru sıkı tabanca, 6 adet kalaşnikof piyade tüfeğine ait el kundağı, 111 adet kapsül, 8 adet kalaşnikof seyyar dipçik, 1 adet kalaşnikof sıfırlama aparatı, 9 ahşap tüfek dipçiği, 2 Mavzer mekanizması, 1,5 metre uzunluğunda toplam 28 adet namlu yapımında kullanılan çelik boru ile çok sayıda silah üretiminde kullanılan araç, gereç ve torna makineleri ele geçirildi.

Silah kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 5 zanlının jandarmadaki sorguları sürüyor.

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Jandarma’dan silah kaçakçılarına şok operasyon
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