Jandarma’dan silah kaçakçılarına şok operasyon

Diyarbakır'ın Bismil ve Çınar İlçelerinde toplu halde silah kaçakçılığı yapıldığına dair alınan istihbari bilgiler üzerine Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünce iki ilçede 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Aramada 35 adet yerli ve ithal olmak üzere çeşitli çap ve markada tabanca, 35 adet tabanca namlusu, 7 namlu üst kapağı, bu tabancalara ait 76 adet şarjör, 434 adet mermi, 5 kuru sıkı tabanca, 6 adet kalaşnikof piyade tüfeğine ait el kundağı, 111 adet kapsül, 8 adet kalaşnikof seyyar dipçik, 1 adet kalaşnikof sıfırlama aparatı, 9 ahşap tüfek dipçiği, 2 Mavzer mekanizması, 1,5 metre uzunluğunda toplam 28 adet namlu yapımında kullanılan çelik boru ile çok sayıda silah üretiminde kullanılan araç, gereç ve torna makineleri ele geçirildi.

Silah kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 5 zanlının jandarmadaki sorguları sürüyor.