‘Kadın yoksa demokrasi de yok’

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Kadınve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TRT World televizyonundaki röportajında kadın ve aile konusunda önemli mesajlar verdi. Yükselişte olan bireyselleşmenin ailelerin üstesinden gelmesi gereken büyük bir sorun olduğunu ifade eden Bayraktar, sağlıklı bireylerin sağlıklı ailelerde yetiştiğini kaydetti.Daha iyi bir gelecek inşa etmek için tek çare olan ailenin insanlar için bir kale olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Aileyi güçlendirmeyi hedeflemeliyiz" dedi. Batı egemenliğindeki anlatılarda ve tüm kadın haklarına yönelik çalışmalarda, bir kadının bağımsız ve güçlü olmasının yalnızca çalışmak ve iyi bir kariyer sahibi olmaktan ibaret olduğunun belirtildiğini ifade eden Bayraktar, geleneksel anlatılarda ise iş dünyasındaki yoğunluğun aileyi korumaya engel olacağının kaydedildiğini vurguladı.Bayraktar, bu konuda KADEM'in bir orta yol olduğuna inandıklarını aktararak, "Bir orta yol var. Bunu yapmanın zor olduğunu biliyorum ancak çalışma saatleri, şehir planlamaları gibi kadının hem ailesini koruyup hem de sosyal yaşamda faal olmasını zorlaştıran her türlü engeli değiştirmek için çareler bulmak zorundayız" değerlendirmesini yaptı. Bayraktar, karar mekanizmalarının her şeyin biçimlendirildiği yerler olduğuna işaret ederek, "Bu yüzden biz 'kadınlar ve demokrasi' diyoruz. 'Karar mekanizmalarında yeterince kadın yoksa, siz demokrasiye sahip olamayacaksınız' diyoruz. Aynı şey, toplumdaki tüm insan grupları için geçerli. Tüm sesler eşit ve dengeli şekilde duyulursa, o zaman adaletten ve çocuklarımız için daha iyi bir gelecekten bahsedebiliriz" dedi.