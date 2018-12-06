Kadir Albayrak kimdir? CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kadir Albayrak oldu!

31 Mart 2019 yerel seçimleri için CHP'nin adayları belli oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi için Kadir Albayrak'ı aday gösterdi.

CHP TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KADİR ALBAYRAK KİMDİR?

18 Şubat 1949 tarihinde Tekirdağ'da doğan Albayrak; ilk, orta ve lise eğitimini Tekirdağ'da tamamladı. 1971 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Vatani görevini tamamlamasının ardından Tekel Tekirdağ İçki Fabrikası'nın mühendis kadrosunda işe başladı. Mühendis olarak girdiği fabrikada sırasıyla; laboratuar şefi, işletme şefi, müdür yardımcısı ve son 15 yıl da fabrika müdürü olarak görev yaptı.

2007 yılında emekliye ayrılan Albayrak, 2010-2012 yılları arasında CHP Tekirdağ İl Başkanlığı görevini yürüttü. 6 Aralık 2012 tarihinde 6360 sayılı Kanun ile kurulan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 8 Nisan 2014 tarihinden itibaren yürütmektedir.