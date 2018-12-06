Korsan müşavir görevden alındı

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Hamdi Akın İpek'in iade sürecinde İngiltere makamlarına gönderdiği usulsüz yazıya ilişkin hakkında inceleme başlatılan ve Türkiye'ye çağrılan Londra Adalet Müşaviri Abdullah Murat, Adalet Bakanlığı'nca görevden alındı. Murat'ın, servis ettiği korsan belge ile İpek'in Türkiye'ye iadesini engellemeyi amaçladığı değerlendiriliyor. Adalet Bakanlığı, FETÖ firarisi İpek'in iade sürecinde, İngiltere makamlarına 87 sayfalık iade dosyası göndermişti. Ancak geçtiğimiz günlerde, Londra Adalet Müşavirliği'nin bakanlık bilgisi dışında dosyaya 1 sayfalık bir ek hazırlayarak aynı makamlara ilettiği ortaya çıkmıştı. "FETÖ örgüt üyeliği kapsamının" çizildiği evrakta, Bank Asya'da açılan hesapların, cep telefonunda ByLock programının bulunması gibi unsurların, "kendi başına örgüt üyeliği anlamına gelmeyeceği" görüşlerine yer verilmişti.