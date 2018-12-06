Otomobilde FETÖ videosu izleyen ve himmet paralarını sayan doktor ve akademisyenlerin cezası belli oldu

2018 yılı Şubat ayında polisin takip ettiği örgütün akademisyenlerden sorumlu imamı 'İsa' ve 'İsmail' kod adlı İlyas B. ile birlikte doktorlar otomobilde örgütün ele başı Fethullah Gülen videosu izlerken ve topladıkları himmet paralarını sayarken polis operasyonuyla yakalandı.





Adıyaman 2. Ağır ceza Mahkemesinde yargılanmaları süren İlyas B. ile Yrd. Doç. Dr. Hacı P., Yrd. Doç. Dr. Recai K., Hastane Başhekim Yrd. Dr. Suat Ç., Dr. Ahmet T. ile ilgili mahkeme heyeti kararını verdi.

Arabada onun videolarını izlerken böyle yakalandı

Mahkeme heyeti tutuklu yargılanan akademisyenlerden sorumlu imam İlyas B.'ye 12 yıl 9 ay, Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Suat Ç.'ye 6 yıl 3 ay, Yrd. Doç. Dr. Hacı P.'ye 6 yıl 3 ay, tutuksuz yargılanan Dr. Ahmet T.'ye 6 yıl 3 ay, Yrd. Doç. Dr. Recai K.'ya ise 4 yıl 2 ay ceza verdi.

Sanıklardan Dr. Suat Ç. ve Dr. Hacı P.'nin tutukluluk halleri ve mahkemedeki iyi halleri göz önüne alınarak tahliyelerine karar verildi.