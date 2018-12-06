Polis memuruna PKK örgütü davası

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya hesabından PKK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen görevli polis memuru tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Savcılık, polis memuru hakkında, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından dava açtı.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, PKK terör örgütü soruşturması kapsamında terör örgütü üyesi olduğu şüphesiyle 8 Ekim günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru gözaltına alınmıştı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı tespit edilen 28 yaşındaki polis memuru Oktay B.'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar incelenmiş ve genç polisin, hesabından PKK övücü paylaşımlar yaptığı, örgüte mahsus bayrakla fotoğraf çektirdiği ve gencin Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlar yaptığı tespit edilmişti.

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak ifadesine başvurulan Oktay B., hesabın kendisine ait olduğunu kabul ederek paylaşımlarından dolayı pişman olduğunu ifade etmişti. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen genç polis, örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

DAVA AÇILDI

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısı Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcı Kökçü tarafından hazırlanan iddianamede, genç polis hakkında, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Oktay B., ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.