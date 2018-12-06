Recep Gürkan kimdir? CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Recep Gürkan oldu!

31 Mart 2019 yerel seçimleri için CHP'nin adayları belli oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi, Edirne Belediyesi için Recep Gürkan'ı aday gösterdi.

CHP EDİRNE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI RECEP GÜRKAN KİMDİR?

Recep Gürkan, (d. 1 Ağustos 1964, İpsala, Edirne), Türk siyasetçi.

Trakya Üniversitesi Edirne Eğitim Yüksek Okulu ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Bilgiler Bölümü mezunudur. Çeşitli okullarda öğretmenlik ve yöneticilik, Edirne Milli Eğitim Şube Müdürlüğü ile Müdür Yardımcılığı, Edirne İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, Trakya Kalkınma Birliği Genel Sekreterliği, Trakya Üniversitesi Genel Sekreterliği ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, Edirne Atatürkçü Düşünce, Çağdaş Yaşamı Destekleme ile Fotoğraf Sanatı Derneklerinin Kurucu Üyelikleri ve Yöneticilikleri, Eğitim-İş Sendikası İl Başkanlığı, Eğitim-Sen Genel Merkez Kurucu Üyeliği, TBMM XXIV. dönem Edirne milletvekilliği yapmıştır.

Evli ve 2 çocuk babasıdır. Şu anda Edirne Belediye Başkanlığı yapmaktadır. Oğlu Yiğit Gürkan birçok robot projesinde başarı kazanmıştır.

30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucu Edirne Belediye Başkanı seçilmiştir.