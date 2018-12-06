Tepe kadro havaya uçtu

Surıye'de, PKK/YPG 'nin sözde aktif taburları komutanı Fırat Hasake kod adlı terörist, 3 korumasıyla birlikte Hasake- Tel Barak yolunda öldürüldü. Saldırının geçen pazartesi günü, yola döşenen el yapımı patlayıcıyla gerçekleştiği bildirildi. İlk saldırı sonrası örgütün özel silahlı güçlerinden sorumlu 52 yaşındaki Hozan Abu Aked kod adlı terörist de, aynı gün 4 korumasıyla birlikte Kamışlı'nın Masarif mahallesinde bombalı saldırıda öldürüldü. Halko kavşağındaki saldırıda, patlama sonrası teröristlerin bindiği aracın silahla tarandığı öğrenildi. JETLER VURDU: 4 TERÖRİST ETKİSİZ
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonların sürdüğü bildirildi