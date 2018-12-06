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Tepe kadro havaya uçtu

Terör örgütü ’nin üst düzey sorumluları, Suriye’nin Haseke vilayetinde düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıyla öldürüldü

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.12.2018
Tepe kadro havaya uçtu
Surıye'de, PKK/YPG 'nin sözde aktif taburları komutanı Fırat Hasake kod adlı terörist, 3 korumasıyla birlikte Hasake- Tel Barak yolunda öldürüldü. Saldırının geçen pazartesi günü, yola döşenen el yapımı patlayıcıyla gerçekleştiği bildirildi. İlk saldırı sonrası örgütün özel silahlı güçlerinden sorumlu 52 yaşındaki Hozan Abu Aked kod adlı terörist de, aynı gün 4 korumasıyla birlikte Kamışlı'nın Masarif mahallesinde bombalı saldırıda öldürüldü. Halko kavşağındaki saldırıda, patlama sonrası teröristlerin bindiği aracın silahla tarandığı öğrenildi.

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