Ekmek arası sucuk vurgunu

CHP'nın muhtemel İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun adı şimdi de ekmek arası sucuk vurgunuyla gündemde. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği belediyede çok sayıda ihalenin hayali olduğu tespit edildi. 15 Temmuz sergisi, ekmek arası sucuk, tekne gezisi, 10 bin adet hediye seti gibi ihaleler yapıldığı halde işler gerçekleştirilmedi. Tüm ihaleleri ise İmamoğlu'nun arkadaşı ve danışmanı Cengiz Ö.'nün eski ortağı Serdal T.'a ait E. ajansı aldı. 2010'da kurulan ve daha önce hiç kamu ihalesi almayan şirket, son 5 yılda yaklaşık 40 milyon liralık ihale kazandı. İşte iddialar:İmamoğlu, ajansa yaklaşık 40 milyon TL'lik 11 ihaleyi peşpeşe verdi. Ancak hizmet yerine getirilmedi.İhalelerden birinde Beylikdüzü'nde 10 bin adet sucuk ekmek dağıtılacağı yer aldı. Ancak böyle bir olay gerçekleşmedi.14 bin tekne gezisi hizmet alımı ihalesi yapıldı. Ancak İmamoğlu, belediye başkanı seçildiğinden bu yana ilçe halkının katılım sağladığı bir tek tekne gezisi ya da Boğaz turu düzenlenmedi."15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi" konulu ihale oldu. İncelemede, belirtilen tarihte bu konuda hiçbir sergi düzenlenmedi.