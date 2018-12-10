Çengelköy katilleri için hesap günü

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'NÜN darbe girişimi sırasında, Çengelköy-Beykoz arasında vatan savunması için sokağa çıkan halka kurşun sıkan Çengelköy Polis Merkezi'ni de işgal edip 8 vatandaşımızı şehit eden aralarında Kuleli Askeri Lisesi'nin komutanları eski albaylar Mürsel Çıkrıkçı ve Muammer Aygar'ın da olduğu 103'ü asker, 14'ü polis 117 sanığın yargılandığı davada, bugün karar duruşması yapılacak. İstanbul 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları girişindeki binada görülen davada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte şehit yakınları ve gaziler şikayetçi olarak yer alıyor. Devlet kurumlarının da müdahil olduğu davada Erdoğan'ı avukatları temsil ederken, şehit yakınları ve gazilerin çoğu bizzat duruşmalara katılıp sanıklardan şikayetçi olduklarını mahkemeye bildirdi. 50 duruşma yapılan davada tüm sanık savunmaları, müşteki ve tanık ifadeleri tamamlandı. Bugünkü 51'inci duruşmada ise mahkeme heyeti, hükmünü açıklamak için son kez toplanacak. İki yılı aşkın süredir bugünü beklediklerini söyleyen gaziler ve şehit yakınları da darbecilerin cezalarının okunduğu duruşmada hazır bulunacaklarını söylüyor. O gece Çengelköy'de darbecilere karşı toplanan mahalleliyi organize eden, en önce hainlerin karşısında dikilen ve G3 mermisiyle kasığından vurulan mahalle muhtarı Can Cumhurcu, "Kanlı gecenin üzerinden yaklaşık 2.5 sene geçti. Hâlâ içimizdeki acıyı canlı bir şekilde yaşıyoruz. Tedavilerim halen devam ediyor. Tüm acılarımıza rağmen şu an mahallemizde mutlu bir şekilde yaşıyoruz. 15 Temmuz'da en çok gazi olan bölgeyiz (106 gazi). Yargılama boyunca mahkeme başkanımızın sergilediği hal ve hareket, hakimlerin davaya bu kadar hakim olmaları bizi memnun etti. Bu anlamda da mutluyuz. Darbecilerin gerekli cezayı almaları huzurumuzu artıracak" diye konuştu. 15 Temmuz Derneği'nden yapılan açıklamada ise "Şehitlerimizin aziz hatırası bizim yüreğimizde daima yaşayacaktır. Darbeci hainler ise sonsuza dek nefretle anılacaktır" denildi.