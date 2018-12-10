Erdoğan’dan teşkilata ‘ittifak’ uyarısı

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BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatını 'İttifakın ruhuna zarar verecek açıklamalarda bulunulmaması' konusunda uyardı. Yerel seçimlerde MHP ile ittifak yapacak olan AK Parti, seçim kampanyasını Cumhur İttifakı'nın ruhuna zarar vermeyecek şekilde yürütecek. Başkan Erdoğan, geçen hafta Ankara'da yapılan Genişletilmiş İl Başkanları toplantısının basına kapalı bölümünde bu konuda teşkilata önemli uyarılarda bulundu. MHP ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik olumsuz açıklama yapılmamasını isteyen Erdoğan kampanyanın da bu çerçevede yürütüleceğini söyledi. AK Parti kampanyanın startını, 19 Şubat'ta Ankara Arena Spor Salonu'nda adaylar ve çok sayılı partilinin katılımı ile verecek. AK Parti'nin yerel seçimlerde kullanacağı sloganlar, şarkılar ilk kez bu programla kamuoyuna açıklanacak. Öte yandan AK Parti ve MHP arasındaki ittifak görüşmelerinde ise sona gelindi. Erdoğan ile Bahçeli'nin bu hafta biraraya gelerek ittifak çalışmasına son şeklini vermesi bekleniyor.