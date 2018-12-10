FETÖ’cü hainlerden arındırılan Donanma, faaliyetlerini artırdı

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'CÜ hainlerden arınan Deniz Kuvvetleri donanması 15 Temmuz darbe girişimi öncesi döneme göre harekât faaliyetlerini yüzde 25 artırdı. Özellikle Ege Denizi'nde Türk Deniz Kuvvetleri tarafından icra edilen faaliyetler ile Yunanistan tarafından icra edilen faaliyetler karşılaştırıldığında; Türkiye, gemi sayısı temelinde yaklaşık yüzde 40, tatbikat ve eğitim sayısı baz alındığında ise yaklaşık yüzde 35-40 oranında üstünlük sağladı. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz başta olmak üzere oluşturmaya çalıştıkları oldu bittiler, Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna gerginliği dikkatleri bir kez daha Türk Deniz Kuvvetleri'nin harekât kabiliyetine çevirdi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ve FETÖ'nün TSK'daki ByLock'u olarak değerlendirilen ankesörlü periyodik ve ardışık arama yönteminin deşifre edilmesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı içine yuvalanmış hainler hızla ve büyük oranda tespit edilerek kurumla ilişikleri kesildi.Milli Gemi Projesi'nin (MİLGEM) son gemisi olan TCG BURGAZADA hizmete girdi. 3000 mt.'ye kadar derin su dalış imkanı ile donatılan üç kurtarma gemisi ile Akdeniz' in en etkin Kurtarma Filosu teşkil edildi.