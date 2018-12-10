Kandil’de son 3 yılda 52 çocuk katledildi

BUGÜN NELER OLDU

Terör örgütü PKK ve Suriye'deki uzantısı YPG terör örgütünün kandırarak dağa çıkardığı çocuklar yaşadıkları zulümden kaçarken yakalanıp birer birer katlediliyor. Örgüt katlettiği ve isimlerini açıklamak zorunda kaldığı bazı çocuklarla ilgili olarak 'Türk askerinin düzenlediği operasyonlarda öldü' diyerek yalana başvuruyor.İstihbarat birimlerinin hazırladığı 'PKK'nın ağındaki çocuk teröristler' raporunun ayrıntılarına SABAH ulaştı. Rapora göre terör örgütü PKK, son 5 yılda bin 86 çocuğu kandırıp ya da kaçırıp dağa çıkardı. 75 sayfalık raporda yer alan bilgiye göre PKK, 2014'te 305, 2015'te 424, 2016'da 222, 2017'de 88 ve 2018 yılının 11 aylık döneminde 47 olmak üzere bin 86 çocuğu kaçırıp, kandırarak zorla dağa çıkardı. Son 3 yılda ise kaçarken yakalanan 52 çocuk işkence edilerek öldürüldü. Raporda son bir yılda güvenlik güçlerine teslim olan 15-17 yaş aralığındaki 41 çocuk teröristin ifadeleri de yer aldı. Rapora göre, çocuklar örgüt içinde kaldıkları süreçte fiziksel işkencenin yanında cinsel istismara da maruz kalıyor. Örgütün sözde yöneticileri yaşlarına bakmaksızın kız çocukları için "Bunu ben yetiştireceğim" diyerek yanlarına alıp, cinsel istismarda bulunuyor. Örgütten kaçmaya çalışan çocukları katleden PKK terör örgütü suçu ise Türk askerinin üzerine atmaya çalışıyor. PKK, katlettiği ve isimlerini açıklamak zorunda kaldığı bazı çocuklarla ilgili 'Türk askerinin düzenlediği hava operasyonlarında öldü' diyerek yalana başvururken, bazılarını ise derede boğuldu, yıldırım çarptı, çığ düştü diye açıklıyor.Teslimolan çocuk teröristlerin verdiği ifadeler terör örgütünün korkunç yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Duyanları dehşete düşüren ifadelerden bazıları ise şöyle:Daha 13 yaşındayken 4 kız arkadaşımla nergis çiçeği festivalini izlemek için komşu köye gittik. Hepimize meyve suyu verdiler. Gözlerimizi Kandil'de bir mağarada açtık.İşkence, kölelik, cinsel istismar.Defalarca kullanıldık. Dicle, Berfin, Zühre ve Dilan kaçarken yakalandılar. Kalplerine ateş edilerek katledildiler.Cizre'de yaşayan Kürt kökenli aileydik sonra İstanbul'a göçtük. 2016 Temmuz'da tanıştığımız biri aracılığıyla arkadaşım ve ben örgüte katıldık. Her şeyin yalan olduğunu 10 gün içinde anladık.Arkadaşım Halil, "Sokak köpekleri daha iyi yaşam içinde" diyerek sorumlu terörist ile tartıştıktan sonra kayboldu. Geçen yıl benim yaşımda 2'si kız 6 kişiyi yakalamışlardı. Birbirlerine bağlayarak getirdiler. Cellat Soro adlı kişi ateşte harladığı demir çubuk ile onların vücutlarını dağlamaya başladı. Onlar feryat ederken o cani orada bulunan 60-70 çocuğa dönüp 'Bunu sizlerde yaşamak ister misiniz' diye gülüyordu. İşkenceden sonra kafalarına kurşun sıkarak öldürdüler.2016'da mahallemizden Hasan adlı kişi 100'er lira verip, 'Polis arabasını görürseniz taşlayın' dedi. Sonra gelip 'sizi tespit etmiş arıyorlar.Sizi bir süre saklayacağım' diyerek bizi Suriye sınırına götürdü.Bizi YPG'ye teslim etti. Tünel kazma işlerinde çalıştırıldık.Kandile gittiğimde 100'den fazla çocuğun olduğu yerde kaldım.15-16 yaşında hamile kız çocuğu gördüm. 2 yılda yaşadığım acıları 2 asır geçse unutmam. Kaçtım.Orada yaşadıklarımı anlatan kitap yazmak istiyorum.