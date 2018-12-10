Muğla’daki tartışmalı ankesör kararının gerekçesi açıklandı

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ İmamları ile görüştü iddiasıyla gözaltına alınan ve hakkında dava açılan Astsubay hakkında verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı.

Melih K. Astsubay olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışıyordu. Türk Silahlı kuvvetlerindeki kripto FETÖ'cülerin tespit edilmesi amacıyla ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ imamları ile görüşen askerlerin tespitine yönelik soruşturmada gözaltına alındı. İddiaya göre bazı askerlerle birlikte FETÖ imamları ile ardışık şekilde görüşme yapmıştı.

Muğla Cumhuriyet Bwşsavcılığı şüpheli adtsubay hakkında geçtiğimiz aylarda örgüt üyeliği suçlamasıyla iddianame düzenledi ve iddianame Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Mahkeme sanık adtsubay hakkındaki yargılamasını tamamladı. Karar duruşmasında savcı sanığın, örgüt üyesi olduğuna yönelik inandırıcı delil olmadığı iddiadıyla beraati yönünde müteala verdi.

Mahkeme heyeti de Muğlaspor Büfesi'nde bulunan ankesörlü telefonlar üzerinden başka askerlerle ardışık şekilde arandığı iddia edilen Melik K.'nın beraatine hükmetti.

Beraat kararına gerekçe olarak mahkumiyete gerek duyulacak kadar yeterli delil bulunmadığı gösterildi.

Ağır Ceza Mahkemesi, tartışmaları da beraberinde getiren kararın gerekçesini açıkladı. Gerekçede, ardışık arama delili, örgütün mahrem yapısının deşifre edilmesi ve örgüt üyeliğinin tespiti bakımından önemli bir delil olduğu belirtildi. Kararda şöyle denildi:

Dosya kapsamında sanık aleyhine mevcut tek delil Serhat K. isimli TSK mensubu ile 13 ve 15 Aralık 2013 tarihlerinde 2 kez aynı sabit hattan ard arda arandığı tespitinden ibarettir. Ayrıca sanık hakkında başka bir soruşturma kapsamında ardışık arama tespiti yapılldığına ilişkin dosya arasına herhangi bir bilgi ve belge de ulaşmamıştır.

Yine sanığın ardışık olarak aranbdığı iddia edilen yalnızca bir kiişi olup(Serhat K.), mahrem yapıya ilişkin davalarda yargılanan başka şahıslarla ardışık arandığına dair bir tespit bulunmamaktadır.'

Karara şöyle devam edildi:

Her ne kadar ardışık arama delili, örgütün mahrem yapısının deşifre edilmesi ve örgüt üyeliğinin tespiti bakımından önemli bir delil ise de; somut olayda sanığın aranma sayısı, arayanın kimliğinin tespit edilememesi, sanığın ve sanıkla birlikte ardışık arandığı ileri sürülen Serhat K.'nın iddiaları kabul etmemesi, sanığın örgütle irtibatını gösterecek başka hiç bir delil bulunmaması göz önünde bulundurulduğunda söz konusu sabit hatlardan yapılan aramaların örgüt mensuplarınca yapılan ve kamu oyunda "ardışık arama" olarak bilinen aramalardan olduğu kesin olarak tespit edilememiştir.

Neticeten yapılan yargılama, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde,

Her ne kadar sanık hakkında 17/25 Aralık sürecinden de önceki tarihlerde farklı günlerde iki kez hakkında aynı suçtan soruşturma yürütülen Serhat K. ile birlikte sabit hatlardan ardışık olarak arandıkları iddiası ile FETÖ Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundna Mahkememize kamu davası açılmış ise de;

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, söz konusu aramaların orgüt mensuplarınca yapıldığının kesin olarak tespit edilememesi, yine bu tarihlerden sonra 2016 yılına kadar Marmaris'te görev yapmaya devam etmesine rağmen başkaca bir ardışık aramanın tespit edilememiş olması, sanığın kod adı kullandığına, örgüt mensupları ile irtibat halinde bulunduğuna, örgütün gizli haberleşme programlarını kullandığına ilişkin hiç bir tespit mevcut olmaması, bu kapsamda savunmasının aksiti ispat eder şekilde örgütle organik bir bağ kurarak hiyerarşisine dahil olduğuna ve örgüt bünyesi içerisinde faaliyet gösterdiğine ilişkin başkaca delil elde edilememesi bir arada değerlendiğinde sanığın üzerine atılı bulunan suçu işlemediği anlaşılmıştır."