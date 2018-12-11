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'de 'den aranan 4 kişi yakalandı

'de Emniyet Müdürlüğü KOM şube görevlileri, / Silahlı Terör Örgütü üyesi 4 FETÖ'cüyü yakaladı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.12.2018 11:11 Güncelleme Tarihi: 11.12.2018 11:13
Balıkesir'de FETÖ'den aranan 4 kişi yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Edirne 2.Sulh Ceza Hakimliğince aranan 1 astsubay sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cazaevine gönderildi.

Şanlıurfa 5.Ağır Ceza Mahkemesince aranan 1 ihraç astsubay Balıkesir merkezde, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt evinde kalan 1 kişi İvrindi ilçesinde ve Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında aranan bir öğretmen yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.
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Balıkesir'de FETÖ'den aranan 4 kişi yakalandı
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