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Kawa ve Aras'a destek için geldiler, yalın ayak kaçtılar

Terör örgütü ’nın yapılanmasına ilişkin operasyonlar sürüyor

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.12.2018 11:59 Güncelleme Tarihi: 11.12.2018 12:08
Kawa ve Aras'a destek için geldiler, yalın ayak kaçtılar

Karadeniz açılım grubu adıyla bölgeye gönderilen gruptan geriye kalan ve bölgede olduğu değerlendirilen 'Kawa ve Aras' kod adlı iki teröristin kışı geçirebileceği düşünülen olası bölgelere karşı operasyonlar aralıksız sürdürülüyor. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde icra edilen operasyonlarda yayla evleri başta olmak üzere kışı geçirebilecekleri düşünülen yerler asker tarafından kontrol ediliyor.
22 kişilik Karadeniz Açılım Grubundan geriye 2 PKK'lı kalırken, onlara destek için gelen yeni grubun sorumlusu olduğu belirtilen 'Çiyager' kod adlı Serdar Bekmez'in Yağlıdere ilçesi kırsalında öldürülmesinden sonra Agir, Akif, Mahsum, Rızgar, Razzan ve Bahoz Amed kod adlı teröristler 'Kawa ve Aras' kod adlı PKK'lılarla buluşamadan kaçtılar. Yağlıdere ilçesindeki operasyon esnasında kaçan PKK'lıların dinlenme ve yemek molası verdiği bu sırada ayakkabılarını çıkardıkları ve kaçarken yalın ayak kaçtıkları tespit edilmişti.

Kalan 2 PKK'lı bölgeyi iyi biliyor

Öldürülen PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu sorumlusu 'Cudi Zaza' Kod adlı Mehmet Yakışır'ın grubundan olan 'Kawa' kod adlı terörist Trabzon ve Gümüşhane bölgesini iyi bildiği, yine öldürülen PKK'nın sözde Doğu Karadeniz Bölge Sorumlusu 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner'in grubundan olan 'Aras' kod adlı Aras Aslan isimli teröristin ise Giresun kırsalını iyi bildiği öğrenildi. Geriye kalan 2 PKK'lının etkisiz hale getirilmesi için ise asker bölgede

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Kawa ve Aras'a destek için geldiler, yalın ayak kaçtılar
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