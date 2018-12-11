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Kocaeli merkezli /PDY soruşturması

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.12.2018 12:34
- Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 14'ü muvazzaf, 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 14'ü muvazzaf, 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Mersin, Manisa, Yalova ve Samsun'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması
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