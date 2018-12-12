CHP'nin 91 milyonluk enkazı!

Çankaya Belediyesi, başkentin kalbi Kızılay Meydanı'na 5 dakika mesafedeki Maltepe AVM için geçtiğimiz yıllarda defalarca ihale düzenlemiş ve satamamıştı. Yaklaşık 10 yıldır atıl vaziyette bulunan 91 milyon TL değerindeki AVM, deyim yerindeyse adeta her geçen gün çürüyor. CHP'li Çankaya Belediyesi'nin kangrene dönüşmüş bu projeyle ilgili çaresiz kaldığını ifade eden AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül, bu AVM nin halkın yarına yönelik çok amaçlı bir projeye dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. Hasgül bu AVM nin bulunduğu yer içerisinde kongre merkezi, hayvan hastanesi ve otoparkın olduğu dev bir tesise dönüşebileceğini dile getirdi.

"ZAHMET OLACAK"

SABAH'a konuşan Başkan Hasgül, "Burada bir zihniyet probleminin olduğu apaçık gözüküyor. Zamanın hızla akıp geçtiği bir dönemde 90 milyon TL'nin üzerindeki bir projenin atıl kalması ne derecede doğru? Bir anlamda Çankaya halkı cezalandırılıyor. Biz bu durum karşısında duyarsız kalmak istemiyoruz. Çankaya ilçesi Türkiye'nin en önemli ilçelerinden biri… Başkentin gözbebeği tarihi Maltepe Camii'nin yanındaki yıllardır ne olduğu belirsiz bir yerin atıl kalması vicdanları sızlatıyor. Çankaya'lıları üzüyor. Siz oraya buraya park yapıyorsunuz ama Çankaya'nın geneline de bir hizmet yapmanız gerek. Bu sizin elinizdeki bir şey… Kimse size bu konuyla ilgili bir dayatma yapmıyor. Tamamen inisiyatif sizin elinizde ve en büyük bütçeli ilçelerden birisiniz… Zahmet olacak ama bunu da elinizdeki imkanlar çerçevesinde hayata geçirin ve vatandaşın hizmetine sokun… Kötü bir şey istemiyoruz. 10 yıldır burayla ilgili doğru düzgün bir çalışma yapılmadı" dedi.

HALKIN GÖZÜ BOYANIYOR

"AVM'nin satılamıyorsa halkın yararı için yeniden düzenlenmeli" diyen Hasgül, "Burası bir kongre merkezi olabilir, hayvanlara yönelik bir hastane olabilir, gençlik merkezi olabilir, yaşlılar lokali,gazi ve şehit yakınları için sosyal bir kompleks olabilir, bölgenin önemli bir sorununu çözebilecek otopark olabilir… Burası Kızılay'ın dibinde… Bu otopark Kızılay'ı da rahatlatır. CHP belediyeciliğinin mantığı görünür yerlerde çok düşük meblağlı birkaç dokunuş yapmaktır…Halkın gözünü boyamak içinde camilerde tente, okullarda boya badana yapmaktır… Esas yapılması gereken hizmetler göz ardı ediliyor. Biz Çankaya'da muhalefetsek bu görevimizi yerimize getiriyoruz. Görev onlarda ise çalışsınlar… Biz göreve geldiğimizde ilk olarak burayı vatandaşın hizmetine sunacağız. Burası tehlikenin kol gezdiği bir yere dönüştü. Ankara'ya, Çankaya'ya yakışmayan bir manzara… Bu CHP belediyeciliğinin bir beceriksizliğinin göstergesidir. Burası enkaza dönüşmüş ve rezil bir durumda… Satılamıyorsa halkın yararına dönüştürün…" ifadelerini kullandı.