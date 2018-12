FETÖ'den ceza alan şüpheli tutuklandı

FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar sırasında, örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle polislikten ihraç edilen ve Hatay Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan M.Y., 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın kesinleşmesinin ardından Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından M.Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



M.Y.'nin Manavgat'ta ailesinin yanında olduğunu belirleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ailesinin ikamet ettiği ev ve yakın çevresinde yapılan araştırma sonucunda M.Y., terörle mücadele büro amirliği ekibi tarafından yakalandı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan M.Y. sevk edildiği Manavgat Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

