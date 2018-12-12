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'te uyuşturucuya 2 tutuklama

'te, işyerine düzenlenen baskında, çok sayıda hap, metamfetamin, ruhsatsız Kalaşnikof tüfek ve tabanca ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.12.2018 10:38
Gaziantep'te uyuşturucuya 2 tutuklama

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuzlar Mahallesi'ndeki bir işyerinde uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi. Baskın düzenlenen işyerinde, gizli bölmelere saklanmış Kalaşnikof marka tüfek, tabanca ile çok sayıda uyuşturucu hap, metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Polis, işyeri sahibi H.A. ile üzerinden kimlik çıkmayan bir şüpheliyi gözaltına aldı. Kimliksiz şüphelinin parmak izi incelemesinde, 'uyuşturucu ticareti' ve 'çocuk kaçırma' suçlarından hakkında arama kararı bulunan Y.G. olduğu ortaya çıktı. Üzerinden uyuşturucu ticaretinden elde edilen bir miktar para çıkan Y.G. ve işyeri sahibi H.A. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Gaziantep'te uyuşturucuya 2 tutuklama
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