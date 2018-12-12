Melih Altınok yazdı: Harvard mütevelli heyeti Ali Koç için acil koduyla toplanmalı

MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Ha bir de Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor.

Ne konuşuyorlar, hepsini bilmiyoruz elbette.

Ama belli ki Ali Bey, defalarca seçim maçı kaybettiği halde CHP'nin başında olan Kemal Bey'in nasihatlerinin kendisine ve takımına faydalı olacağını düşünüyor.

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Mizah yapmıyorum. Yaşanan mizahı anlatıyorum.

Çünkü sadece iyi bir taraftar ve zengin bir ailenin eli yüzü düzgün çocuğu diye Türkiye'nin en köklü spor markasının başına getirilen Ali Bey'in hikâyesi fazlası değil.

Kaldı ki yaptığı siyasi yorumlar nedeniyle Türkiye muhalefetine bile örnek gösterilen Ali Bey'in arkası sağlamdı. Hâlâ da sıkı destekçileri var.

Düşünsenize, bu kötü futbolun, puan tablosunun ve yönetimsizliğin altında başka birinin imzası olsaydı o kişiyi nasıl çiğ çiğ yerdi spor yazarlarımız.

Bu arada Harvard Üniversitesi işletme okuttuğu bir mezununu bu zor günlerinde yalnız bırakmamalı.

Bir heyet gönderip (Kayyumla karışmasın) Ali Bey'e kulübü yönetmesinde yardımcı olmaları hem markalarının prestiji hem de Fenerbahçe için faydalı olabilir.

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