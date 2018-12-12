Millete hakaret etti cevabını aldı

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AKParti Grup Başkan vekili Mehmet Muş, TBMM Genel kurulundaki bütçe görüşmesinde sarfettiği haddini aşan sözlerden dolayı CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Muş "Ecdadımıza dil uzatmayın. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Bu sizin haddiniz değil" dedi.Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve yüksek yargı organlarına ait bütçelerin görüşüldüğü dünkü oturumda CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel millete hakaret eden skandal sözler sarfetti. Özel, "İşgal orduları geldiğinde sizinkiler kırmızı halı sererken bizim mavi gözlü de bakıp, 'Geldikleri gibi giderler' demişti" ifadelerini kullandı. Özel'in açıklamasına AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tepki gösterdi. Muş şöyle konuştu:"Sizinkiler, bizimkiler muhabbeti değildir. Bu Anadolu insanı çocuğu sırtında cepheye mermi taşımıştır. Kurtuluş Savaşı mücadelesini, başında liderleri, arkasında bu halk topyekun vermiştir, bunu da unutmayın. 'Sizin dedeleriniz kırmızı halı serdiler.' lafı kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Mezarlıklarla uğraşmayı bırakın, ecdadımıza laf uzatmayın, ağzınızdan çıkan lafı kulağınız iyi duysun. Bu sizin haddiniz değildir. Siz partimize eleştiride bulunabilirsiniz, fikirlerimizi beğenmeyebilirsiniz ama bu milletin topyekun verdiği bir mücadeleyi, 'Biz bu işi kazandık, biz bu işi yaptık, sizinkiler böyle yaptı.' gibi bir şeyi söylemekten sizi menederim, haddinizi bilin. Bu milletin arasına fitne tohumları koymayın, bu milleti ayrıştırmayın. Bu devletin sahibi, efendisi siz değilsiniz, yerinizi bilin." Öte yandan Muş, önceki gün bütçe görüşmelerinde TBMM Genel Kurulu'nda çıkan tartışmada kendisine yönelik küfürlü ifade kullanan İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'e dava açacak.