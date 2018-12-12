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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 25'e çıktı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.12.2018 17:35 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 17:36
Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 15 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 25'e yükseldi.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında dün, "mahrem abi"lerince "ardışık arama" ile defalarca arandıkları tespit edilen subay ve astsubay rütbesindeki 22'si muvazzaf, 5'i ihraç 27 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 10'u gözaltına alınmıştı.

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Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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