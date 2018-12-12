Sağlık Bakanlığı'ndan müjde: 25 bin personel alınacak

Sağlık Bakanlığına bu yıl sonuna kadar toplam 10,000 kişi alınacak. Koca, "3,500 kişinin alım süreci tamamlanmak üzere. 2018 yılı sonuna kadar 6,500 kişinin daha alımını yapacağız" dedi. "2019 içinde olabilecek alımlarla ilgili de bir çalışma içindeyiz" diyen Koca önümüzdeki yıl sağlanacak yeni istihdama ilişkin şöyle konuştu:

"25,000'e yakın pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacılar olmak üzere alımlar söz konusu olacak." Türkiye ekonomisi yavaşlama trendine girerken yavaşlamanın beraberinde getirebileceği işsizlik artışı önemli bir endişe konusu. Ekonomik aktivitede yavaşlamaya paralel Ağustos döneminde işsizlik yüzde 11.1 ile Mart 2017'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken YEP hedefleri dahi işsizlikteki artışın devam edeceğine yüzbinlerce kişinin işsiz kalacağına işaret ediyor.