Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Bayraktar Deniz Kuvvetleri için uçmaya başladı

Bayraktar için uçmaya başladı

tarafından tasarlanan Bayraktar TB2 tipi Silahlı (SİHA), adına ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Deniz Kuvvetleri’ne ait olan Havalimanı’ndan kalkan Bayraktar TB2, bölgedeki ilk görevine çıktı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.12.2018 00:14 Güncelleme Tarihi: 17.12.2018 00:33
Bayraktar Deniz Kuvvetleri için uçmaya başladı

Bu uçuşu Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Twetter hesabından paylaştı. Bayraktar, "Deniz Kuvvetleri'mizin Bayraktar TB2 SİHA'ları Çanakkale'de bugün göreve başladı. Öğleden sonra ilk kalkış ve inişini yaptı. Vira Bismillah!" dedi.

Deniz Kuvvetleri'nde ilk olarak İHA kullanımı, Dalaman'dan havalanan TUSAŞ imalatı ANKA-B'lerle gerçekleşmişti. Bu uçuşlar, Yunan Hava Kuvvetleri'ni alarma geçirmiş, F-16'lar ANKA'yı takibe almıştı.

Bayraktar Deniz Kuvvetleri için uçmaya başladı

Çanakkale'den başlayan operasyon ile Deniz Kuvvetleri'nin Bayraktar TB2 SİHA kullanımı, Yunanlıları bu sefer kuzeyde rahatsız edecek. Aynı zamanda Bayraktar, bölgenin kontrolü, göçmen geçişleri, kaçak avlanma gibi sivil orijinli görevlerde Deniz Kuvvetleri'ne önemli bir güç sağlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayraktar Deniz Kuvvetleri için uçmaya başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN