Fırat'ın doğusunda teröristleri korku sardı

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Şanlıurfa ile Şırnak arasındaki sınır hattının Suriye tarafını kontrolünde tutan terör örgütü PKK/PYD'nin tehdit oluşturması nedeniyle TSK'nın buraya yönelik harekatı her an başlatabileceğinin açıklamasıyla teröristleri korku sardı. Harekatın başlatılacağına yönelik özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması, daha önce düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile Cerablus ve Afrin arasındaki bölgenin terör örgütünden arındırılması dolayısıyla Suriyeliler büyük sevinç yaşarken, terör örgütü mensuplarında ise panik başladı.



FIRAT'IN DOĞUSUNDA TERÖR ÖRGÜTÜ SAVUNMA HATLARI OLUŞTURUYOR



Harekat korkusu yaşayan teröristler, Fırat'ın doğusunda savunma hatları oluşturmaya başladı. Terör örgütü üyeleri, Fırat'ın doğusunun başlangıç noktası olan Ayn el-Arab kırsalında yer alan Zor Mağar bölgesindeki hakim tepelere kuleler inşa edip, mevziler kazmaya başladı. Oluşturulan kule ve mevzilerde nöbetçilerle sürekli olarak olası harekata karşı Fırat'ın batısını gözetleyen teröristler, daha iç kesimlerde de ağır silahlarla önlemler aldı. Teröristlerin olası hava saldırıları ve topçu atışlarından korunmak için de inşa ettikleri beton kulelerin altına sığınak ve tüneller yaptıkları kaydedildi.

Terör örgütü denetimindeki kentlerde de olası kara harekatına karşı hendek kazılıp, birçok noktaya mayın döşendi.



FIRAT'IN BATISINDA ÖSO HAZIR



Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri de olası harekata karşı eli tetikte bekliyor. Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Cerablus kentindeki ÖSO güçleri, Fırat Nehri kenarında sürekli olarak nehrin karşı tarafındaki teröristlerin hareketliliğini izliyor. ÖSO güçleri, TSK'nın olası harekatına hazır olduklarını belirterek, bir an önce topraklarının özgürleştirilmesini istediklerini söylüyor.



SİVİLLER TEDİRGİN



Öte yandan terör örgütü mensupları, harekat endişesiyle kentleri terk etmek isteyen sivillere engel olurken, kendi saflarına katmaya çalıştıkları ailelerin gitmelerine de engel oluyor. Türkiye sınırına komşu Ayn el-Arab, Tel Abyad, Rasulayn ve Kamışlı bölgesinde çok sayıda ailenin kenti terk etmelerinin, uygulanan baskıyla engellendiği; ancak az sayıdaki ailelerin de terör örgütüne yüksek miktarda para vererek, güvenli bölgelere gittikleri öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU