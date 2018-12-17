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YHT kazasında 3 TCDD görevlisi tutuklandı

'daki YHT kazasında kusurlu oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.12.2018 19:17 Güncelleme Tarihi: 17.12.2018 19:51
YHT kazasında 3 TCDD görevlisi tutuklandı

Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasında kusuru bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi, savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaza soruşturması kapsamında gözaltına alınan hareket memuru S.Y, makasçı O.Y. ve kontrolör E.E.E, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından getirildikleri Ankara Adliyesinde, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Savcı, ifade işlemi sonrasında şüphelileri tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Ankara'daki Tren kazasında flaş gelişme

ÜÇÜ DE TUTUKLANDI

Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 3 TCDD görevlisi tutuklandı.

Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin 13 Aralık'ta Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda kılavuz lokomotif ile çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

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YHT kazasında 3 TCDD görevlisi tutuklandı
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