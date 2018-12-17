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'da sorgusu biten 3 görevlisi için ilk karar

'daki tren kazası soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 görevlisi, tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.12.2018 17:02 Güncelleme Tarihi: 17.12.2018 18:49
Ankara'da sorgusu biten 3 TCDD görevlisi için ilk karar

Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasında kusuru bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi, savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaza soruşturması kapsamında gözaltına alınan hareket memuru S.Y, makasçı O.Y. ve kontrolör E.E.E, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından getirildikleri Ankara Adliyesinde, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Savcı, ifade işlemi sonrasında şüphelileri tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin 13 Aralık'ta Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda kılavuz lokomotif ile çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Ankara'daki Tren kazasında flaş gelişme

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Ankara'da sorgusu biten 3 TCDD görevlisi için ilk karar
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