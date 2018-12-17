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: Esad ile çalışacağız anlamında bir şey söylemedim

, "Esad ile çalışacağız ya da Esad'ı tasvip ediyoruz anlamında bir şey söylemedim." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.12.2018 19:16
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Esad ile çalışacağız anlamında bir şey söylemedim

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Esad ile çalışacağız ya da Esad'ı tasvip ediyoruz anlamında bir şey söylemedim." dedi.

Çavuşoğlu, "Biz hiçbir zaman, 'Esad'ın yaptıklarını tasvip ettik' demedik, demeyeceğiz de. Bize sorulan soru; 'adil bir seçimi Esad kazanırsa onunla çalışır mısınız?' 'Böyle bir seçim olduğu sürece herkes durumu gözden geçirir' dedim. 'Esad ile çalışacağız' ya da 'Esad'ı tasvip ediyoruz' anlamında söylemedim." şeklinde konuştu.

ABD'DE FETÖ SORUŞTURMASI

FETÖ ile ilgili 15 eyalette FBI'ın başlattığı ciddi bir soruşturma olduğunu belirten Çavuşoğlu, "FBI bize, bugüne kadar elde ettikleri bulgularla 'Amerika'daki karanlık yüzünü görmeye başladık. Hatta New Jersey dahil bazı yerlerde tutuklamalar da başladı' dediler." ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Esad ile çalışacağız anlamında bir şey söylemedim
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