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Diyarbakır'da polislere yönelik terör saldırısı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, şüphe üzerine bir aracı takibe alan polis ekibine, 'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda biri ağır 2 polis yaralandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.12.2018 20:45
Diyarbakır'da polislere yönelik terör saldırısı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda biri ağır iki polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 2 PKK'lı teröristin bulunduğu aracın Hani ilçesi güzergahında seyir halinde olduğu bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı takibe aldı.

Polis ekiplerinin bulunduğu araca Hani'nin Kalaba yolu Turalı mevkisinde PKK'lı teröristlerce ateş açıldı.

Saldırıda biri ağır iki polis memuru yaralandı.

Yaralı polisler helikopter ile Diyarbakır'daki Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Teröristlerin yakalanması için emniyet ve jandarma ekiplerince bölgede operasyon başlatıldı.

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Diyarbakır'da polislere yönelik terör saldırısı
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