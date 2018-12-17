Başkan Erdoğan, geçen cuma günü Fırat'ın doğusu konusunda ABD'ye son uyarısını yaptı ve ekledi: "Şimdi diyoruz ki, temizlediniz temizlediniz, çıkarmadığınız takdirde Münbiç'e gireceğiz" Bu açıklamayla Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın taşeron olarak kullanıldığı, bir oldu bittiye Türkiye'nin kesinlikle izin vermeyeceği bir kez daha dünyaya duyuruldu. Peki, bundan sonra ne olacak? Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar'a bölgedeki son gelişmeleri sorduk.



Cumhurbaşkanı Erdoğan operasyonun ilk sinyallerini verdi ve ABD'yi uyardı. Bu operasyon neden önemli?

Öncelikli olarak gerekçelerini ortaya koymamız lazım. Bunlardan birincisi YPG/PKK'nın hem Türkiye için hem de coğrafya için üretmiş olduğu bir tehlike var. Bu örgüt Türkiye'yi, Irak'ı, Suriye'yi ve İran'ı parçalamak istiyor. Bunu da hiçbir platformda gizlemiyor. Bundan daha büyük bir tehlike daha var. YPG/PKK örgütü ABD, İsrail, Kıta Avrupa'sı ve körfez ülkeleri tarafından himaye ediliyor, korunuyor, kollanıyor ve himaye ediliyor. Bir örgüt olarak kalmıyor güç ve cazibe merkezi haline getiriliyor.



TÜRKİYE YAPMAK ZORUNDA



YPG/PKK'nın bölgede gücü ne kadar?

80 bin civarında bir silahlı gücü olduğu biliniyor. Bu önemli bir terörize unsur. İstikrarsızlık unsuru haline gelebilir. Türkiye bu operasyonu yapmak zorunda. Nokta!



Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonundan sonra bu son aşama mı olacak?

Son aşama değil bu bir evre. Çok yoğun bir mücadele var. Biz sadece YPG/PKK ile mücadele etmiyoruz. Asıl onları koruyup kollayan güçlerle mücadele ediyoruz.







JEFFREY'E DİKKAT



ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey geçtiğimiz günlerde YPG/PKK'nın temsilcileri ile görüştü.

Türkiye'nin YPG hassasiyetini çok iyi bilen bir isim. Hatta buradaki görüşmelerinde bunu açıkça ortaya koydu ve bunu Washington'da dile getireceğini söyledi. Peki neden bu hassasiyeti gözardı ederek YPG/PKK'lılarla görüşüyor? Türkiye'nin bu hassasiyetini bilerek bunu yapıyorsan ben burada bir art niyet ararım.



HEDEF 24 YENİ ÜLKE



Peki ABD bölgede ne yapmak istiyor?

ABD şu anda mazeretler üreterek Türkiye, Irak, İran ve Suriye'yi dizayn etmek istiyor. "22 İslam ülkesinden 24 yeni ülke çıkaracağız" şeklindeki açıklamaları unutmamak gerekir. Türkiye, nihai hedef... Suriye ise bir ara hedef.



Son operasyonu kastederek "Türkiye ilk kez bu kadar derinlere iniyor" dediniz.

Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Aksine Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Ama birileri buna karar vermişse, bizim tarihimizden doğan anlaşmalar, yükümlülükler ve haklarımızın devreye girmesi kaçınılmazdır.



Türkiye'nin nihai hedefi ne olmalıdır sizce?

Türkiye'nin nihai hedefi bu desteği ortadan kaldırmak ve YPG/PKK'yı etkisizleştirmek için tüm imkanlarını kullanması gerekir. Biz sınır güvenliğimizi korumayı hedefliyoruz.







KARARLI OLURSAK ABD ANLAŞMA YOLUNA GİDER



ABD yönetimi Fırat'ın doğusu konusunda Türkiye ile anlaşma yoluna gidecek mi?

ABD şu ana kadar anlaşma yoluna gitmedi. Hep oyalama taktiği izledi. Ama Türkiye'nin ortaya koyduğu bu kararlı tutumdan sonra bir şey değişir mi? Evet, söz konusu olabilir. Ancak ortaya konan bu iradenin sahada etkisini görmemiz gerekir. Türkiye bu cümleyi kurdu. Bir adım daha atmazsa anlamı kalmaz. Biz kararlı olduğumuzu ve vazgeçmeyeceğimizi gösterirsek ABD yönetimi pragmatisttir ve geri adım atmakta bir beis görmez.



Fırat doğusuna yapılacak bir operasyon göçü hızlandırır mı?

Suriye topraklarında güvenli bölgeler arttığı sürece Türkiye'den Suriye'ye göç hızlanacaktır. Kalanlar elbette olur ama hiç şüphesiz herkesin doğduğu vatanları çok değerlidir.



YPG'Lİ TERÖRİSTLER ÖSO'NUN TOPRAKLARINI GASP ETTİ



Son operasyonda Özgür Suriye Ordusu'nun rolü ne olacak?

ÖSO, Araplar, Türkmenler ve Kürtler'den oluşuyor. Bunların topraklarını YPG/PKK gasp ediyor. Bu topraklar asli sahiplerine teslim edilmesi gerekiyor. Toprakları gasp edilen bu insanlar yani ÖSO, Türkiye ile birlikte bu harekata katılacaktır.



YPG/PKK toprakları gasp ederek bölgenin demografik yapısıyla mı oynuyor?

Suriye'deki Kürt oranı yüzde 5. PKK demiyorum bakın Kürt oranı diyorum. PKK kendisine destek vermeyen Kürtleri bile bölgesinden sürdü. PKK bölgenin yüzde 30'una hakim. Peki bu nasıl oluyor? Bu toprakların asıl sahiplerine verilmesi gerekiyor. Bakın Türkiye'de 3.5 milyon mülteci kardeşimiz var. Bunlar hakları gasp edilmiş insanlar. Kaos üzerinden bölgeyi dizayn etmek istiyorlar



Suriye kalıcı barıştan giderek uzaklaşıyor mu?

ABD bölgeden elini çekerse Suriye'ye barış gelir. Ancak ABD yönetimi bundan vazgeçmiyor. Şu anda kontrol etmek istediği jeopolitik bir ada var. PKK üzerinden burayı kontrol etmek istiyor. Bunu yaparken bölgeyi istikrarsızlaştırmak niyetinde.

İSA TATLICAN / SABAH GAZETESİ