AK Parti'den Jeffrey'nin sözlerine sert tepki!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'nin terör örgütü YPG/PKK ile ilgili sözlerine yanıt verdi. Kurtulmuş, "Jeffrey'nin YPG açıklaması kabul edilemez. ABD, YPG ile değil Türkiye ile iş birliği yapsın" dedi.

Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti:

Elimizdeki kartların ne olduğunu ABD'liler çok iyi biliyor. Bu arada ABD'lilerin yavaş yavaş bizim noktamıza gelmek zorunda olduklarını hissettiklerini biliyoruz. FETÖ orada durdukça Türkiye-ABD ilişkileri zehirleniyor. Beklentimiz FETÖ'ye karşı siyasi bir tavır almaları. Hem Türkiye ile dost hem Türkiye'nin düşmanıyla dost olunamaz.