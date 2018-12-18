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'den Jeffrey'nin sözlerine sert tepki!

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'nin terör örgütü / ile ilgili sözlerine 'den yanıt geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Jeffrey'in YPG açıklaması kabul edilemez. ABD, YPG ile değil Türkiye ile iş birliği yapsın" dedi.

Giriş Tarihi: 18.12.2018 11:25 Güncelleme Tarihi: 18.12.2018 12:20
AK Parti'den Jeffrey'nin sözlerine sert tepki!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'nin terör örgütü YPG/PKK ile ilgili sözlerine yanıt verdi. Kurtulmuş, "Jeffrey'nin YPG açıklaması kabul edilemez. ABD, YPG ile değil Türkiye ile iş birliği yapsın" dedi.

Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti:

Elimizdeki kartların ne olduğunu ABD'liler çok iyi biliyor. Bu arada ABD'lilerin yavaş yavaş bizim noktamıza gelmek zorunda olduklarını hissettiklerini biliyoruz. FETÖ orada durdukça Türkiye-ABD ilişkileri zehirleniyor. Beklentimiz FETÖ'ye karşı siyasi bir tavır almaları. Hem Türkiye ile dost hem Türkiye'nin düşmanıyla dost olunamaz.

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AK Parti'den Jeffrey'nin sözlerine sert tepki!
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