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'de operasyonu

'de satıcılarına yönelik operasyonda 16 zanlı yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.12.2018 09:48 Güncelleme Tarihi: 18.12.2018 09:49
İzmir'de uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesi çalışmaları kapsamında sabah saatlerinde belirlenen adreslerde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin de desteğiyle yapılan operasyonda kokuya duyarlı narkotik dedektör köpekler de görev aldı.

Çok miktarda uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 16 zanlı yakalandı.

Polisin ikametlerdeki aramaları sürüyor.

Şüpheliler emniyete götürüldü.

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İzmir'de uyuşturucu operasyonu
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