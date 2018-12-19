Adliye imamı kendisine bağlı memurları ifşa etti

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nün Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Sivas ve Kırşehir adliyelerinden sorumlu imamı olan Ali V., yakalanınca, kendisine bağlı tüm adliye çalışanlarının adını itiraf etti. Düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir merkezli 14 il ve KKTC'de düzenlenen operasyonda 27, Kocaeli'nde 16, Tokat'ta 17, Şırnak'ta 15, Sivas'ta 5, Niğde'de öğretmen çift, Isparta'da 1 kişi yakalandı. Muğla'da 6 asker, Tekirdağ Çerkezköy'de kayyum atanan fabrikanın ortaklarından H.S. ve M.M.S. tutuklandı. Batman'da ise 3 üsteğmen ve 2 astsubay, Nevşehir'de 1 öğretim üyesi tutuklandı.SABAH