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Eygi, o iddialara yanıt verdi: Yalan, iftira, düzmece

KENAN KIRAN
KENAN KIRAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2018
Eygi, o iddialara yanıt verdi: Yalan, iftira, düzmece
Bir TV programında, eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi başkanı İsmail Pekin'in "Fetullah Gülen ve Mehmet Şevket Eygi gibi isimler 1959'da Özel Harp Dairesi içinde görevlendirildi" iddiasına Eygi'den yanıt geldi. Pekin'in iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu belirten Eygi, "Bu iddialar yalandır, iftiradır, asılsızdır, düzmecedir, tamamen uydurmadır, gerçekle ilgisi yoktur. Pekin'in bu iftiraları nedeniyle tazminat davası açıyorum" dedi. 16 Şubat 1969'da ABD'nin 6. Filo'suna yönelik protestolarda yaşanan olayları organize ettiği iddialarına da yanıt veren Eygi, kendisinin olay sırasında hac icin Arabistan'da olduğunu söyleyerek, "Takdir ederseniz, telefon yok. İstanbul'la görüşme için Roma aktarmalı 1 gün önceden telefon görüşmesi ayarlamak durumundasınız. Türkiye'de ne olup bittiğinden bile haberim yoktu. Bu iddiaların hiçbiri gerçek değil" dedi.

TAZMİNATA MAHKûM OLDULAR
Olayları kışkırtması karşılığında adına 350 bin dolar yatırıldığı şeklindeki iddiaya yanıt veren Eygi, "Bu iftirayı atanları mahkemeye taşıdım. Bunlar, bu yalanları kitaplarında da yazdı. Hepsi tazminata mahkum oldu. Buna rağmen aynı şeyleri söyleyip duruyorlar" dedi.
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Eygi, o iddialara yanıt verdi: Yalan, iftira, düzmece
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