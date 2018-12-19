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'cüler yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

’nun Fatsa ilçesinde üyelerinin bulunduğu 3 kişi yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken Fatsa Bolaman Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 10:06
FETÖ'cüler yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Sakarya ve Gaziantep Cumhuriyet Savcılıklarınca aranan Zekeriya A., eşi Fatma A. ve Meryem A. FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan 2016 yılından bu yana aranıyorlardı. Fatma A.'nın eğitim görevlisi olduğu, eşi Zekeria A.'nın özel sektörde çalıştığı, Meryem A.'nın ise ev hanımı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin Sakarya'da FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden olduğu ileri sürüldü.

Fatsa'da mahkemeye çıkarılan şahıslardan karı-koca olan Zekeriya A. ile Fatma A. tutuklanarak Sakarya'ya gönderilirken, ev hanımı Meryem A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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FETÖ'cüler yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
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