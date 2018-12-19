Gülen’in yeğenine 7.5 yıl hapis

BUGÜN NELER OLDU

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi "gaybubet" evinde yakalanan Feto'nun yeğeni Selman Gülen'in davasını karara bağladı. Mahkeme Gülen'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, FETÖ'nün TSK içine sızmış mensuplarının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında 14 Aralık'ta 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkartmıştı. İstanbul merkezli 44 ilde yapılan operasyonlarda şüphelilerden 191'i yakalanmıştı. İtirafçı olup etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen 23 şüpheli serbest bırakıldı. 3'ü itirafçı, 163 şüpheli ise tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 118'i hakkında tutuklanma kararı verildi. 42 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 25 kişi ise aranıyor. Düzenlenen operasyona 15 Temmuz'da gazi olan Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın adı verilmişti.