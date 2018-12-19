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Başsavcılığı düğmeye bastı! 'ye büyük operasyon...

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında üst düzey mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden birçoğunun kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2018 10:52 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 11:58
İzmir Başsavcılığı düğmeye bastı! FETÖ'ye büyük operasyon...

Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan haklarında soruşturma yürütülen şüphelilere yönelik yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında çoğu örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullancısı 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

11 GÖZALTI

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda halen görevli Üsteğmen H.Y., Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda halen görevli Üsteğmen F.T., ihraç öğretmen E.G., özel sektör çalışanları Z.Y., E.D., Ş.G., F.S., G.Ö., F.Ö.,H.S.S ve M.A.G. olmak üzere toplam 11 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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İzmir Başsavcılığı düğmeye bastı! FETÖ'ye büyük operasyon...
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