Kafanıza silah dayanmışken kaçınız ‘hayır’ diyebilir?

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TBMMGenel Kurulu'ndaki 2019 yılı bütçe görüşmelerine dün CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik hakarete varan sözleri tepki çekti. FETÖ'nün 15 Temmuz ihaneti üzerinden dedikodularla Akar'ı hedef alan ve 'Senin gibi bakan olmaz olsun' diyen CHP'li Özel'e Bakan Akar'ın cevabı da sert oldu. Hulusi Akar, "Önceden hazırlanmış, yalan ve hakaret dolu bu konuşmayı tümüyle kınıyorum" diyerek şunları söyledi:"Saat 20.30 civarında içeri o alçaklar girdiler ve kafamıza tabancayı dayadılar, 'başımıza geçeceksin' dediler ve ben bunu reddettim. İçinizde, yatağa yattığınız zaman düşünün, kafanızda tabanca varken 'hayır' diyebilecek kaç kişi var? Denemeden söylemeyin. Bütün o alçakların önünde tek başına oturuyorum. 'Bunu okuyun, (bildiri için) imzalayın' dediler. İmzalamadım. Sayın Özel'in, terör örgütlerine dahi söylemediği hususu, bir Genelkurmay başkanına... 49 yıl hizmet yaptım ben... Keşke Atatürk'ümüzün partisinde sizin gibi bir grup başkanvekili olmasaydı."Bakan Akar, Özel'in iddialarına karşılık, "Ahmet Erdoğan adlı kişinin, benim icra subayım olmadığını, onun bilirkişi olarak atanmasında benim dahlimin olmadığını, birlikte olmakla beraber benim dışımda diğer personel tarafından böyle bir görevlendirme yapıldığını, kayıtları inceleyen bilir. İnceleyin" dedi.Gaziantep Hastanesi ziyaretimden yapılan çirkin iftirayı kabul etmiyorum. Gazilerimizi ziyaret ettik. O sırada, rektör, 'Burada da eşim yatıyor' dedi. Orada gördüm o gazeteci hanımefendiyi, serumlu. 'Merhaba, geçmiş olsun' dedik. Yaralılar için gittiğim hastaneden spekülasyon tutmaz. Terör örgütünün başına, hırsıza, uğursuza gitmedim. Cumhurbaşkanı'nın devlet madalyası verdiği bir sanat, devlet adamına gittim. Suç mu?Hasdal'daki arkadaşlarımı ziyaret etmediğim söylendi. Arkadaşlarını ziyaret etmeyen alçaktır. Hasdal'dan çıkmadım ben. Arkadaşlarımın hayatını kolaylaştırmak için her türlü riski aldım. Savcıya, adli müşavire, hapishane müdürüne rağmen, her türlü riski aldım.AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'li Özel'in, Akar'a yönelik sözleriyle ilgili olarak, "15 Temmuz'da kafasına silah dayandığında bile safını belli eden bir komutanın şahsını ancak amacını gerçekleştiremeyen FETÖ bu kadar ağır hedef alır" dedi.