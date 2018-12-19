Mahrem imamın darbe girişimi eylemleri gerekçeli kararda

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan, sözde "yurtta sulh konseyi"nce Manisa ve İzmir'de "sıkıyönetim komutanı" ilan edilen eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı tümgeneral Memduh Hakbilen ile birçok askerin de olduğu 137 sanık hakkında verdiği 7 yıl 6 ay ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen mahkumiyetlere ilişkin kararının gerekçesini yazmayı tamamladı.

Mahkemenin, bin 893 sayfalık gerekçeli kararında, öğretmen Coşkuner'in FETÖ içerisinde TSK mensubu askerlerle ilgilenen mahrem imam göreviyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sorumlusu olarak bölgede faaliyet yürüttüğüne vurgu yapılarak, FETÖ'nün darbe girişimi toplantılarına katıldığını ifade eden itirafçı eski Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı tuğamiral Halil İbrahim Yıldız ve sanık Tuğamiral Süleyman Manka'yla irtibatlı olduğuna işaret edildi.

Coşkuner'in, Yıldız ile aralarında gu¨venli iletişimi sağlamak için ona verdiği tablette kurulu uygulama u¨zerinden mesaj göndererek, darbe girişiminden önce 7 Temmuz 2016'da Ankara'da yapılacak toplantıya kendisini çağırdığına dikkat çekilen gerekçeli kararda, sanıkların darbe kalkışmasının planlandığı 3 katlı villada buluştukları anımsatıldı.

Bu toplantıda, "Genelkurmay çatı davası" sanıklarından eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'ın 15 Temmuz veya 22 Temmuz 2016'da darbe planını uygulamaya koyacaklarını deklare ettiği anlatılan gerekçeli kararda, tümamiraller Aydın Şirin ve Hasan Nihat Doğan'ın derdest edilmesi görevinin Coşkuner tarafından Yıldız'a verildiğinin altı çizildi. Bu esnada darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz ve bu davanın itirafçılarından eski kurmay albay Hakan Bıyık'ın da villada bulunduğu vurgulandı.

Gerekçeli kararda, 8 Temmuz 2016'da lüks bir apartmanda gerçekleştirilen başka toplantıda ise "Ömer" kod adlı örgüt üyesinin, Coşkuner'e, "darbenin emir komuta zinciri içinde gerçekleştirileceği, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın alınacağı, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztu¨rk'u¨n Genelkurmay Başkanı yapılacağı" şeklinde sözler söylediğine değinilerek, toplantıya sonradan gelen Manka'ya ise Coşkuner'in, "TSK bir faaliyet gerçekleştirecek, sıkıyönetimle Tu¨rkiye'yi ele geçirecek, buna mu¨teakip sana da du¨şecek görevler olacak." diyerek darbe yapılacağını açıkladığı anımsatıldı.

- "Ölmeden öldür" mesajı

Tümamiraller Şirin ve Doğan'ın yıllık izinlerini geçirdikleri Foça Deveboynu Sosyal Tesisleri'nden derdest edilerek Çiğli 2. Ana jet Üs Komutanlığına teslim edildikleri, darbe girişiminin yaşandığı gece Coşkuner'in, Yıldız'a tablet u¨zerinden "Birliğini çıkart, teslim olmadan teslim al, ölmeden öldu¨r." şeklinde mesaj attığı hatırlatılan gerekçeli kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın ortağı olduğu şirketin, KHK ile kapatılan örgu¨t iltisaklı kurumlar içerisinde bulunduğu, örgu¨t mahrem imamı olarak sorumlusu olduğu tuğamirallerin darbede etkin rol almaları için onlarla yurtta sulh konseyi u¨yelerini bir araya getirerek bu işin organizasyonunda yer aldığı, dahası söz konusu amirallere yapacağı faaliyetlerle ilgili talimat vererek, onları darbe kalkışması içerisinde faaliyet göstermeye ikna çabası içerisinde bulunduğu kabul edilmiştir. Sanığın darbe kalkışması gecesinde Yıldız'a birliğini dışarı çıkararak ölmeden öldu¨rme emrini vermesi nazara alınarak, savunmasının kendisini suçtan kurtarmaya yönelik olduğu kabul edilmiştir. 15 Temmuz 2016 tarihi öncesinde FETÖ tarafından yapılan darbe planlamaları içerisinde etkin rol alan sanığın 'Anayasayı ihlal' suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir."

- Dava süreci

İddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu 280 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, terör örgütüne üye olma, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamaları yöneltilmişti.

Davanın 21 Mayıs 2018'deki duruşmasında 137 sanık hakkında karar verilmiş, terör örgütü elebaşı Gülen'in önceden dosyasını ayıran mahkeme, aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan, sözde "yurtta sulh konseyi"nce Manisa ve İzmir'de "sıkıyönetim komutanı" ilan edilen eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı tümgeneral Memduh Hakbilen, eski Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, eski Foça Batı Görev Grup Komutanı tuğamiral Yaşar Çamur, eski Amfibi Gemiler Komutanı tuğamiral Erdal Ergün, eski Ege Deniz Bölge Komutanı tuğamiral Süleyman Manka, eski Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı tuğgeneral Veyis Savaş ve eski Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral Nihayet Ünlü'nün de bulunduğu 104 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.

Sanıklardan 21'i "Cumhurbaşkanına suikaste yardım" suçundan 20 yıl, 31'i ise "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay ila 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmıştı.