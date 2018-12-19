Rasulayn halkının "terörsüz vatan" hasreti

Terör örgütünün baskısı sonucu Fırat Nehri'nin doğusundaki Haseke kentine bağlı Rasulayn ilçesinden göç etmek zorunda kalan savaş mağduru aileler, yıllardır ülkelerinin sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde ağırlanıyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği evlerine dönememenin üzüntüsünü yaşayan Suriyeliler, 6 yıldır evlerine kavuşacakları günün özlemiyle hayata tutunmaya çalışıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat Nehri'nin doğusuna askeri harekat düzenleneceğini açıklamasıyla yüzleri gülmeye başlayan Suriyeliler, bir an önce bölgenin teröristlerden temizlenmesini istiyor.

Rasulayn'da yıllardır çatışma olmamasına rağmen terör örgütünün baskı, şiddet ve zulmü nedeniyle vatan hasreti çeken Suriyeliler, zorla gönderildikleri topraklarına mutlu şekilde kavuşacaklarına inanıyor.

"ÜLKEMİZİ ÖZLEDİK"

Türkiye'de 6 yıldır bulunan Suriyeli iş adamı İbrahim Ceddan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012 yılında terör örgütü PKK bölgeyi işgal ettikten sonra kendisinden olmayanlara zulmetmeye başladığını söyledi.

Binbir emekle kazandıkları her şeyin ellerinden alındığını ve göçe zorlandıklarını anımsatan Ceddan, şunları kaydetti:

"Evlerimizi, tarlalarımızı, iş yerlerimizi zorla elimizden aldılar. Artık bizim için orası yaşanmaz hale gelmişti. Zorla bizi ülkemizden kovdular. Bunun üzerine biz de yakınlarımızla Türkiye'ye geldik. Özellikle bize, yerli Arap halka çok kötülük ettiler. Her şeyimizi aldılar. Yıllardır oradalar ve insanlar için hiçbir şey yapmadılar. Yaptıkları tek şey kadın, erkek fark etmez gençleri alıp savaştırmak, insanlara zulmetmek. Biz de birçok Suriyeli gibi yıllardır buradayız ve hiçbir zaman zorlukla karşılaşmadık. Tüm bunlara rağmen ülkemizi özledik. Vatanımızdan zorla gönderildik. İnşallah biz de Türk ordusu ve ÖSO'nun desteğiyle Rasulayn'ı teröristlerden kurtaracağız. Umarım eski mutlu günlerimize kavuşuruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yıllardır bize sahip çıktığı gibi inşallah şimdi de teröristleri oradan gönderecek. Geçen 6 yılda Rasulayn'da huzur diye bir şey bırakmadılar. Uyuşturucudan işkenceye kadar her türlü kötülüğü yaptılar. Bizler oraya gittikten sonra güzel ilçemizi yeniden inşa edeceğiz."

İbrahim Ceddan, Rasulayn'daki tanıdıklarından Türkiye'nin olası operasyonunun teröristleri korkuttuğunu ve bunun için gece gündüz tünel kazdıklarını öğrendiklerini dile getirdi.

"ÜNİVERSİTE HAYALİM YARIM KALDI"

Ülkesinden göç ettirilen 25 yaşındaki İzzettin İbrahim de o dönem yaşadığı üzüntüyü hiçbir zaman unutamadığını ifade etti.

İbrahim, defalarca ülkesine dönmeye çalıştığını ama terör örgütünün oradaki muamelesinden korktuğu için vatan hasreti çekmeye devam ettiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Terör örgütü bölgeyi ele geçirdiğinde ben 19 yaşındaydım, liseyi bitirmiştim ve üniversiteye gitme hayalim vardı. Ama eğitimimizi tamamlamamıza izin vermediler. Bizi evimizden ettiler, göç etmek zorunda bıraktılar. Hiçbir şey bırakmadılar, hayatımızı mahvettiler. Gençler olarak en güzel yıllarımızda bu acılara tanıklık ettik. Hayallerimizi çaldılar. Ya onlarla birlikte olacaktık ya da öldürülecektik. Bu yüzden Rasulayn'ı terk ettik. Yaklaşık 6 yıldır oradalar ve insanların iyiliği için hiçbir şey yapmadılar. Gençleri uyuşturucuyla kandırıp silah altına aldılar. Hayatlarını kararttılar. Benim yaşımdaki herkesi zorla silah altına alıyorlar. Biz burada yıllardır en güzel şekilde ağırlanıyoruz. Ama en kısa zamanda gitmek için dua ediyoruz. İnşallah Türk askerinin öncülüğünde o teröristleri buradan göndeririz ve Suriye'ye huzur içinde geri döneriz."

İsmail Şuveyhi ise Rasulayn'ı teröristler işgal etmeden önce Arap, Kürt, Süryani, Müslüman herkesin birlikte kardeşçe yaşadığını ve aralarında herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi.

"KÜRTLERE DE SAHİP ÇIKMADILAR"

Eline hiç silah almamasına rağmen sırf terör örgütü YPG-PYD/PKK'ya destek vermediği için zulme maruz kaldığını vurgulayan Şuveyhi, şunları söyledi:

"Benim annem Kürt, akrabalarım Kürt, elime silah almışlığım yok. Buna rağmen 'Sen bizden değilsin' deyip, evimi ve mallarımı elimden aldılar. Tabii sadece benim değil, kim onların istediklerini yapmadıysa işkence edip evini aldılar. Onlar Kürtlere de sahip çıkmadılar, yoksa oradaki Kürtlerin yüzde 80'i bölgeden ayrılmazdı. Onların yaptığı zulüm nedeniyle birçok insan tehcir edildi. İlçenin asıl halkı oradan gönderildi. Yerine başka yerlerden onları destekleyen insanlar geldi. Şu anda yaptıkları kötülükler nedeniyle halk yorgun, herkes oradan kaçmaya çalışıyor."

İsmail Şuveyhi, yıllardır gurbette olduklarını ve artık ülkelerine dönmek istediklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra iyice umutlandıklarını vurguladı.

Rasulayn ilçesindeki teröristlerin büyük bir korkuya kapıldığını dile getiren Şuveyhi, "Allah Türkiye'den razı olsun, bize kucak açtılar, bize her türlü kolaylığı sağladılar. İnşallah eve döneceğimiz günler yakın, temennimiz bu toprakların teröristlerden temizlenmesi. Çünkü oradaki insanların teröre dayanacak güçleri kalmadı. Yıllardır çocuklar eğitim göremiyor, halktan keyfi paralar alınıyor, çocuklar zorla silah altına alınıyor, bu zulmün artık son bulması gerekiyor." diye konuştu.