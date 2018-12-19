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Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırı olayında flaş gelişme!

'de Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edildiği saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada 4 emniyet görevlisi açığa alındı.

Giriş Tarihi: 19.12.2018 10:22 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 11:30
Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırı olayında flaş gelişme!

Saldırıya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın gerçekleştiği anda Özel Kalem Müdürlüğünde bulunan 4 emniyet görevlisi, yapılan ilk değerlendirmenin ardından açığa alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Rize Emniyet Müdürlüğünde 11 Aralık'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde şehit olmuş, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal, tedavi altına alınmıştı.

Yaralı ele geçirilen olayın zanlısı trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ise tutuklanmıştı.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru ambulansla adliyeye getirildi

Şehit Emniyet Müdürü son yolculuğuna uğurlandı


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Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırı olayında flaş gelişme!
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