Şebnem Korur Fincancı’ya terör propagandasından 2 yıl 6 ay ceza!

Terör örgütü PKK'ya destek amacıyla yayınlanan ve 1128 akademisyen tarafından imzalanan bildiriye Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı da imza atmıştı. Fincancı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlanmıştı. Fincancı, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyordu.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma sonunda Fincancı'nın üzerine atılı "Terör örgütü propagandası" yapmak suçunun sabit olduğuna karar verildi.





Mahkeme 1 yıl 18 ay ceza verdiği Fincancı'nın duruşmadaki olumsuz gözlemlenen tutum ve davranışları sebebiyle pişmanlık içerisinde olmadığına kanaat getirerek sanık hakkında verilen cezada herhangi bir indirim yapılmamasına hükmetti. Kararda Fincancı'nın gerek imzaladığı bildiride gerekse de bildiri içeriğiyle örtüşecek şekilde TSK'nın tamamen savunma ve güvenlik amaçlı bölgedeki faaliyetlerini, vahşet, soykırım girişimi, savaş suçu ve Kürt halkına topyekûn saldırı olarak ifade ettiği sanığın bölgedeki yaşanan süreci Bosna'dan daha ağır olarak ifade ettiği, PKK'nın bölgede hendek kazmasını övdüğü kaydedildi.

Fincancı hakkında daha önce de PKK yayın organı Özgür Gündem gazetesinde geçici yayın yönetmenliği yaptığı iddiası ile terör örgütü üyeliğinden iddianame düzenlenmişti.

Bu davaya ilişkin, yargılama İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Fincancı, Cizre'de terör örgütünün gerçekleştirdiği Hendek kazma eylemlerini Srebrenitsa'daki soykırıma benzetmişti. Fincancı, "Cizre, Türkiye'nin Srebrenitsa'sıdır" demişti. Ayrıca bir röportajında hendek kazılmasının normal olduğunu söylemişti.



Fincancı'yı duruşmada 20'ye yakın avukat savundu. CHP ve HDP temsilcileri de duruşmayı izledi.