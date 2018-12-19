Türk askerinin karşısında duramazlar

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'ninFırat Nehri'nin doğusuna yönelik askeri harekat için son hazırlıklarını yaparken, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde yaşayan hem vatandaşlar hem de Suriyeliler Mehmetçiğe destek veriyor. İşte Akçakale'de yaşayanların düşünceleri;ABD, Tel Abyad'da teröre adeta ağabeylik yapıyor. Terör örgütünün Türk askerinin karşısında duramayacağını hepimiz biliyoruz. Burası düz bir alan, harekatın fazla uzun süreceğini zannetmiyorum.Suriyeliler evlerine gittiği zaman biz burada, onlar da orada rahat eder. Bu terör belasından hem onlar hem de biz kurtulmuş oluruz. Ülkemizin üstün gücüne inanıyoruz.Biz her sabah kalktığımızda karşımızda terör örgütünü görmek istemiyoruz.Tel Abyad'da 4 yıl önce bizi örgüt evimizden çıkardı. Türkiye oralara girsin ki biz de oluşan güvenli bölgede rahatça evlerimize dönebilelim. Tek gayemiz, memleketimiz terörden temizlensin ve geri dönelim. Erdoğan önderliğinde oraların bizim için geri alınacağına inanıyoruz.Memleketimize dönmek istiyoruz. Harekat olursa Suriyeliler olarak ÖSO'ya ve Mehmetçik'e yardımcı oluruz. Bize çok zulmettiler. Çocuklarımıza esrarı önce bedava verip alıştırıyorlar, sonra da parayla satıp istediklerini yaptırıyorlar. Topraklarımız çok hain bir örgütün eline geçti. Türkiye'nin desteğiyle inşallah asıl sahiplerine iade edilecektir.