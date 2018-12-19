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ile kara gün dostu’

Giriş Tarihi: 19.12.2018
‘Türkiye ile Katar kara gün dostu’
KATAR Milli Günü dolayısıyla, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim bin Mübarek elŞafi'nin ev sahipliğinde bir otelde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona katılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye ile Katar'ın bugüne kadar birbirinin daima kara gün dostu olduğunu belirterek, "Katar ile ilişkilerimiz her alanda emin adımlarla yürümektedir. İkili ticaret hacmimiz de her geçen yıl artarak devam etmektedir. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin iki ülke potansiyelini yansıtacak şekilde bundan böyle artarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.
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‘Türkiye ile Katar kara gün dostu’
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