150 nokta hedef

ABD'nin oyalama taktiği karşısında Fırat'ın doğusuna operasyon kararlığını ilan eden Türkiye, ABD Başkanı Trump'ın, "Türk ve Amerika askerlerinin karşı karşıya gelmesinden endişe ederim" mesajı üzerine terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin, Amerikan özel kuvvetlerinin koruması dışındaki 150 stratejik hedefe kilitlendi. TSK'nın tespit ettiği bu noktalar F-16'lar ve SİHA'larla imha edildikten sonra geniş çaplı operasyonlar başlayacak. ÖSO, operasyona katılacak timlere; ABD, Fransa, İngiltere ve İtalya'nın bölgedeki temas noktaları ve üslerine hassasiyet gösterilmesi, sivil halkın can ve mal güvenliğine dikkat edilmesi için talimat verdi.



DİPLOMASİDE SONA GELİNDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat'ın doğusuna gerçekleşecek operasyonun askeri hazırlıklarını tamamladı. Bölgede bulunan Amerikalılar ve sivil halkın zarar görmemesi Türkiye'nin hassasiyet gösterdiği konuların başında geliyor. Bu amaçla Ankara, Washington hattında operasyon için gerekli koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması, ABD askerleri ile Mehmetçiğin karşı karşıya gelmemesi için gerekli diplomatik çalışmaların da sona yaklaştığı öğrenildi.







O NOKTALAR BELİRLENDİ

Türkiye'nin alan istihbaratı ve İHA'lardan aldığı görüntüler ile tespit ettiği PKK/ PYD/YPG'nin kazdığı hendek, çukur ve mevziler, hakim tepelere kondurduğu gözetleme kuleleri, karargah olarak kullandıkları binalar düşman hedef, ABD, Fransa, İngiltere ve İtalya'nın bölgedeki temas noktaları ve üsleri ise dikkat edilmesi gereken stratejik noktalar olarak haritalara işlendi. Bu noktaların koordinatları da haritalara kaydedildi. Askeri plan haritalarındaki stratejik noktalar ve koordinatlarının olumsuz bir durum yaşanmaması için muhatap ülkelerle karşılıklı teyit edildiği kaydedildi.

Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) komuta kademesinin de bir toplantı düzenlediği ve bu konudaki hassasiyeti ortaya koydukları belirlendi. Operasyon sırasında belirlenen stratejik noktalara dikkat edilmesi, özellikle de bölgedeki sivil halkın can ve mal güvenliğine zarar gelmemesi için operasyona katılacak ekiplere gerekli talimatlar verildi. ÖSO içerisinde operasyona öncülük edeceklerin bölge vatandaşı olmasının da bu sürece kolaylık sağlayacağı belirtildi.



KORİDORLAR AÇILACAK

Diplomatik hazırlıkların bitmesiyle birlikte haritalarda yer alan, Amerikan özel kuvvetlerinin koruması dışındaki 150 terör hedefi vurulacak. TSK'nın tespit ettiği bu noktalar topçu atışları, F-16'lar ve SİHA'larla imha edildikten sonra geniş çaplı operasyonlar başlayacak. Sivil halk, tahliye koridorları açılarak boşaltılacak diğer yandan da temizleye temizleye alanda ilerlenecek.







KAHRAMANLARA GÜVENİM TAM

Terör örgütü PKK ve PYD'li hainlere nefes aldırmayan kahraman pilotlarımızın komutanı Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, yurt içi ve sınır ötesi hava harekâtları kapsamında icra ettikleri görevlerle kahraman pilotlar ve personeli ile gurur duyduğunu belirtti. Küçükakyüz, "Kahraman pilotlar ve personelimiz ile gurur duyuyoruz. Onlara güvenim tam" dedi. 30 Ağustos 2016'da orgeneral olduktan sonra aynı yıl Eskişehir Hava Kuvvet ve Füze savunma Komutanı olarak atanan Küçükakyüz 30 Ağustos 2017'de ise Hava Kuvvetleri Komutanı olarak göreve başlamıştı. Bugüne kadar yaptığı 5 bin 200 saat uçuş gerçekleştirdi. İhsan TUNÇOĞLU/SABAH



BİRİ ÇOCUK 6'SI KADIN 13 SİVİLİ ÖLDÜRDÜLER

Terör örgütü YPG, Kamışlı'nın doğusundaki Kahtaniye kasabasında karargâha çevirdikleri tarım ofisi önünde bölgeden ayrılmak isteyen bir grup sivile ateş açtı. Aralarında 8 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğu 6'sı kadın 13 sivil öldü. Türkiye sınırına komşu Kamışlı, Ayn-el Arap, Telabyad ve Rasulayn'da yaşayan Arap ve Kürt kökenli bölge halkı, ÖSO içinde bulunan yakınlarının yardımıyla Türk istihbarat birimlerine telefonla ulaşıp, yardım istedi. Örgütün ayrıca, El- Cerbu'daki göçebe bölgesinden, çoğunluğu ilkokul çağındaki 80 çocuğu "İnsani yardım kampına götürüyoruz" diyerek alilerinden alıp, Kamışlı, Ayn-el Arap, Telabyad ve Rasulayn'daki mevzilere dağıtığı belirlendi. Sırrıberk ARSLAN/SABAH

BUGÜN NELER OLDU