ABD’den Türkiye’ye Patriot satışına onay

BUGÜN NELER OLDU

ABD Dışişleri Bakanlığı, 3.5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye satışına onay verdi. ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, söz konusu satışın onaylamasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, tahmini 3.5 milyar dolar değerinde 80 MIM-104E Güdümü Yükseltilmiş Patriot füzesi, 60 İleri Kabiliyet Patriot-3 (PAC-3) füzesi ve ilgili ekipman satışını onaylamaya karar verdi. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, bu satış konusunda bugün Kongre'yi bilgilendirdi" ifadelerine yer verildi.Satışın onaylanmasının, Türkiye'nin hava savunma kapasitesine önemli esneklik kazandıracağı ifade edilen açıklamada, "Hava ve füze tehditleri ile başka saldırıları caydırma kabiliyetine sahip güvenli bir Türkiye, NATO ve Avrupa kıtasında barış ve istikrarı sağlayacaktır" denildi.ABD'nin Patriot açıklamasından sonra Rusya'dan da önemli bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada ABD'nin Türkiye'ye Patriot hava ve füze savunma sistemleri satış sürecinin Rusya'nın Türkiye'ye S-400 hava savunma füze sistemlerinin satış süreci ile bağlantısı olmadığına dikkat çekerek, "S-400 projesi ve sözleşmesi uygulama aşamasında ve bu devam edecek" dedi. Türkiye'nin S-400 hava savunma füze sistemleri ile ilgili bilgileri ifşa etmeyeceğini belirten Peskov, "S-400 anlaşması hassas ve gizli bir konu, Moskova bu konuda Ankara'ya güveniyor" dedi.