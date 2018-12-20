Başkan Erdoğan ve Ruhani ortak basın toplantısı düzenliyor!

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı ve Türkiye-İran İş Forumu'na katılmak üzere dün gece Türkiye'ye gelen İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Atlı birlikler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen konuk Cumhurbaşkanı Ruhani, Erdoğan tarafından Külliye girişinde karşılandı. İki liderin tören alanındaki yerini almasından sonra 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Ruhani'nin tören kıtasını Türkçe "Merhaba asker" diye selamlaması ve iki ülke heyetlerinin taktimi sonrasında liderler iki ülke bayraklarının bulunduğu Külliye merdivenlerinde kameralara poz verdi. Resmi karşılama törenin ardından iki lider başbaşa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantının ardından ise ortak basın toplantısı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ortak basın açıklaması yaptı

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI:

4 Ekim 2017'de İran'ı ziyaret etmiş, 4. Konsey toplantısını İranlı kardeşlerimin ev sahipliğinde gerçekleştirmiştik. İran'ın yaptırımlarla baskı altına alınmaya çalışıldığı dönemde bu ziyaretin farklı bir önem taşıdığını düşünüyorum.

30 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİNE ULAŞMAK İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ

Değerli kardeşim Ruhani ikili ilişkilerimizi ele aldık. İkili ticaret hacmimiz 2017'de 11 milyar dolar, 2018 Ekim itibariyle ne yazık ki 8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. 30 milyar hedefine ulaşmak için çok daha fazla çalışmamız gerektiğine inanıyorum.

Son dönemde ilgili güvenlik kurumlarımız arasında temasların artmasından da memnunuz.

Ortak hedefleri bertaraf etmek noktasında irademiz tamdır. Bölgemizde yaşanan çatışmanın sona erdirilmesi için Türkiye ve İran'ın birlikte atabileceği çok önemli adımlar vardır.

Bu işbirliğinin müspet sonuçlarını Rusya Federasyonunun katılımıyla oluşturulan Astana sürecinde başlatmış bulunuyoruz.

YAPTIRIMLAR KARŞISINDA İRAN'IN YANINDAYIZ

İran'ın plan kapsamındaki taahhütlerini, yerine getirdiği Uluslararası atom Ajansı tarafından teyit edilmişti.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırım kararını bölge güvenliğini tehlikeye attığını bir kez daha vurgulamak isterim. Bu dönemde kardeş İran halkının yanında durmaya devam edeceğiz.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani "Astana Süreci'nde Türkiye ile yakın işbirliğimiz sürecek"

İRAN CUMHURBAŞKANI RUHANİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI:

İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin kalkınması için iyi bir toplantı yaptık. İki ülkenin arasındaki işbirliği konuları, bölgesel, uluslararası konuları ele aldık, olumlu konular konuştuk.

İki ülke ilişkilerinin temeli, ortak çıkarlar, barış, kalkınma ve bölgenin kalkınması üzerine kurulmuştur. Hiçbir üçüncü ülke bu komşuluk, kardeşlik ve samimi ilişkimizi bozamaz.

AMBARGOLAR KARŞISINDA YANIMIZDA OLAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Türkiye'ye; ABD'nin uyguladığı tek taraflı, zalimce ambargoların karşısındaki kesin ve açık tutumları karşısında teşekkür ediyorum. ABD'nin İran aleyhine uyguladığı bu eylem terörist bir eylemdir, çünkü diğer ülkeleri korkutuyor.

Dünyada birkaç ülke Amerika'nın düşüncesine katıldı. Uluslararası hukuku ayaklar altına aldılar. Zorbalık dönemi dünyada bitmiştir diye inanıyoruz.Bugün yüksek düzeyli stratejik toplantımız bu doğrultudaydı. Bankacılık, ticaret, sanayi, gümrük, enerji alanındaki işbirliğimizi devam ettirelim.

SURİYE KONUSUNDA TÜRKİYE İLE AYNI FİKİRDEYİZ

Gelecekte Rusya, İran, Türkiye toplantısı Rusya'da olacak. Suriye'nin toprak bütünlüğüne herkes tarafından saygı duyulmalı. Bu konuda iki ülke tamamen aynı fikirdeyiz.

Yemen halkı ile ilgili beraber karar aldık. Yemen'de barışın sağlanması için yardımcı olalım, halka yapılacak insani yardımlar için istişare edelim diye...