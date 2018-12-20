CHP’li belediyede maaş isyanı

BUGÜN NELER OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta TBMM'de yaptığı "CHP'li belediyelerde asgari ücret net 2 bin 200 TL olacak" sözlerinin üzerinden bir hafta geçmeden CHP'li Şişli Belediyesi'nde maaş isyanı patladı. 3.5 aydır belediyeden maaş alamayan 2 bin 947 çalışan, Şişli Belediyesi'nin bulunduğu binanın önünde belediyeyi protesto etti. SABAH'a konuşan ve adını vermek istemeyen bir işçi, "3.5 aydır evimize ekmek götüremiyoruz. Kılıçdaroğlu millete bol keseden dağıtacağına CHP'li belediyelerde mağdur olan işçilerin dertlerine el atsın" diyerek isyan etti. Genel-İş Sendikası yöneticilerinin de katıldığı dünkü protesto yürüyüşünde "Vur vur inlesin, Kemal Kılıçdaroğlu dinlesin" sloganları atıldı. SABAH