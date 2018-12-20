Cumhurbaşkanı’nın uzlaşma zeminindeki her tasarrufuna saygılıyız

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufuna saygılı olduklarını söyledi. Bahçeli, parti genel merkezinde bir grup gazeteciyle sohbet etti. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un, ortak miting yapılabileceğine ilişkin" açıklaması ile ilgili sorulara Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen hafta Çarşamba günü yaptığı görüşmenin sağlam bir zeminde gerçekleştiğini belirterek, "Geçtiğimiz çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirilen görüşme sağlam ve sağlıklı bir zeminde gelişmiştir. Liderler seviyesinde önümüzdeki günlerde bir görüşme ihtiyacı bize göre yoktur. Sayın Cumhurbaşkanının uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufuna saygılıyız" cevabını verdi.